"Credit Suisse batsaydı, İsviçre ekonomisi çökerdi"
İflasın eşiğindeyken UBS'ye satılan Credit Suisse'e ilişkin, İsviçre Maliye Bakanı Karin Keller'den çarpıcı bir açıklama geldi. Le Temps gazetesine konuşan Keller, Credit Suisse'nin iflas etmesi haline İsviçre ekonomisinin çökebileceğini dile getirerek, bankanın UBS'ye satışının ülke çıkarları için önemli olduğunu değerlendirdi.
İsviçre Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter, Le Temps gazetesine verdiği bir röportaj sırasında, UBS'ye devredilen Credit Suisse'nin iflası etmesi halinde yaşanacaklara dair yorumda bulundu.
Yaptığı açıklamada, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse'nin iflas etmesi halinde, İsviçre ekonomisinin çökmesinin muhtemel olacağını söyleyen Karin Keller, Credit Suisse'in rakibi UBS tarafından devralınmasının ülkenin çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi.
Le Temps gazetesine konuşan Keller-Sutter, "Koşullar dikkate alındığında, devletin ve vergi mükelleflerinin yükünü en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yetkililerin kararlı müdahalesi olmasaydı, pazartesi sabahı Credit Suisse'in iflasıyla birlikte İsviçre ekonomisinin muhtemel çöküşüne de uyanırdık" ifadelerini kullandı.