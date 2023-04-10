ECB/Knot: Faiz artışları kesinlikle devam edecek
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı olan Klaas Knot, ECB'nin faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini ifade ederek, çekirdek enflasyonda yüzde 6'ya dayanan oranlar ile mücadele etmek için, yüzde 3 faiz oranından daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi.
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Hollanda Merkez Bankası başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot yaptığı bir açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri artırmaya devam etmek zorunda olduğununu ancak daha yavaş bir parasal sıkılaşmanın da gündemde olduğunu söyledi.
Hollanda Merkez Bankası Başkanı “Kesinlikle faiz artışları devam etmeli. Euro bölgesindeki çekirdek enflasyon yüzde 6 seviyelerinde bulunuyor. Bu gibi yüksek bir enflasyonla yüzde 3 faiz oranı ile savaşamazsınız" ifadelerini kullandı.