ECB/Knot: Faiz artışları kesinlikle devam edecek

Hollanda Merkez Bankası başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot yaptığı bir açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri artırmaya devam etmek zorunda olduğununu ancak daha yavaş bir parasal sıkılaşmanın da gündemde olduğunu söyledi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı “Kesinlikle faiz artışları devam etmeli. Euro bölgesindeki çekirdek enflasyon yüzde 6 seviyelerinde bulunuyor. Bu gibi yüksek bir enflasyonla yüzde 3 faiz oranı ile savaşamazsınız" ifadelerini kullandı. "Credit Suisse batsaydı, İsviçre ekonomisi çökerdi"Küresel Ekonomi