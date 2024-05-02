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Deutsche Bank, personel maaşlarına yüksek zam yapacak

Deutsche Bank, Almanya'da personelinin büyük bir bölümünün maaşlarını %12,5 oranında arttırmayı kabul etti.

Haber Merkezi
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Deutsche Bank, personel maaşlarına yüksek zam yapacak
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Deutsche Bank, Postbank perakende bölümündee çalışan yaklaşık 8.700 çalışanın maaşlarının Haziran ayında %7 oranında artacağını ve ardından gelecek yıl Temmuz ayında %4,5 oranında ikinci bir zam vereceğini söyledi.

Deutsche Bank sözcüsü, Haziran ayında herkesin maaşına en az 270 euro zam yapılmasına yönelik ek bir anlaşmanın, dönem boyunca ortalama artışın %12,5 olacağı anlamına geldiğini vurguladı.

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