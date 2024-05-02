Japonya'nın yene müdahalesinin maliyeti belli oldu

Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, Japonya Maliye Bakanlığı1 Mayıs Çarşamba günü japon yenini 34 yılın en düşük seviyelerinden geri çekmek için döviz piyasasına yaptığı müdahalede 3,26 trilyon ila 3,66 trilyon yen harcamış olabilir.

Döviz işlemlerinin sonuçlanması iki iş günü sürüyor ve Japon piyasaları Cuma ve Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.