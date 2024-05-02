S&P, İstanbul'a geliyor: Konferans düzenlenecek
S&P Global, 6 Haziran'da İstanbul'da Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı düzenleyecek.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, 6 Haziran'da İstanbul'da Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı düzenleyecek.
Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek Konferans, İngilizce olarak yapılacak. Konferansın içerik ve katılımcıları ile kısa süre içinde duyurulacak.
S&P Global'in 3 Mayıs Cuma günü geç saatlerde Türkiye için kredi notu görünüm değerlendirmesi yayınlaması da bekleniyor.
Foreks Haber tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı Türkiye'nin kredi notunun 1 kademe artırılarak B'den B+'ya yükseltilmesini bekliyorlar.