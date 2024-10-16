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Dünya Bankası kredi kapasitesini artıracak önlemleri duyurdu

Dünya Bankası, kredi verme kapasitesini artırmak ve kredileri daha uygun hale getirmek için asgari öz kaynak-kredi oranını düşürdüğünü, 30 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Dünya Bankası kredi kapasitesini artıracak önlemleri duyurdu
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Dünya Bankasından yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldüğü ve 30 milyar dolar daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi.

Hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma çabasıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı bildirilen açıklamada, küçük ülkelere verilen krediler için daha az ücret alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu adımlar bir araya geldiğinde, Dünya Bankası kredilerini almanın daha kolay, geri ödemenin daha ucuz olacağı vurgulandı.

Dünya Bankasının önceki reformlarına da işaret edilen açıklamada, yeni adımların önceki reformlarla birleştiğinde 10 yıl içinde 150 milyar dolardan fazla ek finansmana olanak sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, bu yeni finansal önlemlerin kredi verme kapasitelerini artıracağını kaydetti.

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