ECB üyesi Knot'tan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) governörler kurulu üyesi Klaas Knot, ECB'nin Haziran ve Temmuz'da en az iki kere 25 baz puan artışına gerek duyacağını belirterek, eğer enflasyon çok yüksek kalırsa daha fazla faiz artışına hazır olması gerektiğini kaydetti.

Hollanda parlanentosunda konuşan Knot, "Haziran ve Temmuz'da iki faiz artışı bekliyorum" dedi.

Knot, bundan sonra resmin belirsiz olduğuna dikkat çekerek, iyimser senaryoda o zaman yeterince şey yapmış olacaklarını ancak daha fazla faiz artışı için yukarı yönlü riskler olduğunu kaydetti. Knot, "Eğer gerekirse daha fazla şey yapmaktan tereddüt etmemeli" dedi.