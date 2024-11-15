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El-Erian: Avrupa ve ABD’nin farkı açılabilir

Cambridge Üniversitesi’nden El-Erian, ABD ile Avrupa arasında giderek artan ekonomik eşitsizliği yorumlarken, ABD ve Alman tahvilleri arasında getiri farkının daha da açılabileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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El-Erian: Avrupa ve ABD’nin farkı açılabilir
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Cambridge Üniversitesi Queens' College Başkanı Mohamed El-Erian, ayrışmanın hem Euro hem de Avrupa tahvilleri üzerinde daha fazla baskıya yol açabileceğini öne sürerken, zıt küresel ekonomik koşullara dikkat çekerek, Avrupa'nın şu anda özellikle zorlu koşulların yükü altında olduğunu belirtti.

Piyasa katılımcılarının farklı ekonomik eğilimlerinin gelecekteki gelişmelere hâkim olacağını anlamaya başladığını vurgulayan El-Erian, ABD'deki son seçim sonuçlarının doları güçlendirirken, aynı zamanda Euro'da düşüşü tetiklediğini belirtti.

Bu piyasa davranışının, Fed'in faiz indirimlerine daha ölçülü bir hızda devam edebileceği beklentilerinden kaynaklandığını belirtirken, Euro, dolar karşısında kısa bir süreliğine 1,05'in altına inmesiyle dün son bir yılın en düşük seviyesini gördü.

El-Erian, mevcut ekonomik ortamda Euro'nun zayıflamasının şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Ayrıca, 10 yıllık ABD Hazinesi ve Alman tahvilleri arasındaki getiri farkı perşembe günü yaklaşık 209 baz puana çıkarak Nisan ayından bu yana görülen en geniş marjı oluşturdu. El-Erian bu getiri farkının daha da açılabileceği uyarısında bulundu.

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