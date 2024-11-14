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IMF: Sınır ötesi zorluklar Avrupa ve ABD arasındaki servet farkını açıyor

IMF tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sınır ötesi zorluklar 1990'lardan bu yana ilerleme kaydeden Avrupalılar ve Amerikalıların üretimleri arasındaki uçurumu genişletiyor.

Haber Merkezi
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IMF: Sınır ötesi zorluklar Avrupa ve ABD arasındaki servet farkını açıyor
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Dünya Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği'nin satın alma gücü paritesiyle ölçülen kişi başına GSYH'si şu anda ABD'nin yüzde 72'si civarında. IMF'nin Avrupa departmanı başkanı Alfred Kammer, "Bu farkın yüzde yetmişi daha düşük verimlilik artışıyla açıklanıyor" dedi.

Avrupa ve ABD arasındaki servet farkı açılıyor.

Avrupa'daki verimliliğin ABD'dekinden daha yavaş arttığını, çünkü iki pazarın büyüklükleri karşılaştırılabilir olsa da Avrupa pazarının oldukça parçalı olduğunu ve AB'nin 27 ülkesi arasında ABD'de olmayan ticaret engelleri bulunduğunu belirten Kammer, "Bu nedenle firmalar daha büyük olan Avrupa pazarı yerine ulusal pazarları hedefliyorlar. Aslında bu büyük pazara sahip olmanın ölçeğini keşfetmiyorlar ve ölçek önemlidir" değerlendirmesini yaptı.

Kammer, AB ülkeleri arasındaki ticaret engellerinin ABD eyaletleri arasındaki seviyeye indirilmesi halinde, bunun Avrupa verimliliğini yüzde yedi puan artıracağını söyledi.

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