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Ekonomiyi güçlendirmek için emeklilik “mega fonları” kurulacak

İngiltere Maliye Bakanı Reeves, emekli maaşlarında on yıllardır görülen en büyük sarsıntı planları kapsamında, 80 milyar sterline (102 milyar dolar) kadar yeni yatırım gücüne sahip bir dizi "mega fon" kurmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi
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Ekonomiyi güçlendirmek için emeklilik “mega fonları” kurulacak
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İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ekonomiyi güçlendirmek için emeklilik 'mega fonları' kuracak.

Reeves, İngiltere'nin cansız ekonomik büyümesinin nedenleri arasında gösterilen tahsislerdeki son çöküşle birlikte, İngiltere emeklilik fonlarının yerli varlıklara yaptığı büyük yatırım eksikliğini gidermek için baskı altında.

Reeves, yaklaşık 60 tanımlanmış katkı emeklilik planını ve 86 Yerel Yönetim Emeklilik Planını daha uygun maliyetli ve iddialı projeleri finanse edebilecek kadar büyük hale getirmek için konsolide edeceğini söyledi. "Geçen ayki bütçe, ekonomik istikrarı yeniden tesis etmek ve kamu hizmetlerimizi daha sağlam bir zemine oturtmak için temelleri sağlamlaştırdı. Şimdi büyümeye gidiyoruz" dedi

Reeves yaptığı açıklamada, "Bu, iş dünyası ve altyapıya on milyarlarca poundluk yatırımın önünü açacak, insanların emeklilik tasarruflarını artıracak ve ekonomik büyümeyi destekleyecek, böylece Britanya'nın her kesimini daha iyi bir duruma getirebileceğimiz, on yıllardır emeklilik piyasasında yapılan en büyük reformlarla başlıyor" diye konuştu.

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