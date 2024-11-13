ABD’nin ticaret tarifeleri İngiltere için “nimet” olabilir

İngiltere, Atlantik ötesindeki "özel ilişkisinin" ve Trump'ın Brexit'e olan yakınlığının kendisini önerilen en cezalandırıcı ticaret vergilerinden kurtarmaya yeteceğini umuyor olabilir. Ancak analistler yeni başkanın ana motivasyonunun tamamen ekonomik olacağını öne sürüyor.

UBS'in ABD Başekonomisti Jonathan Pingle, "Birleşik Krallık'ın avantajı ticaret savaşının hedefinde olmaması. Oyun alanını eşitlemek ve ticaret dengesizliğini dengelemek için aynı ihtiyacı duymuyor" dedi.

Trump uzun zamandır küresel ticaret dengesizliklerinin ABD ekonomisini dezavantajlı hale getirdiğini ve özellikle yerli üretimin yabancı mallar tarafından baltalandığını savunuyor. Bu nedenle, 2024 kampanyasında, tüm yabancı ithalatlara yüzde 10 ila yüzde 20 gümrük vergisi getirme sözü verdi. Bu oranın Çin malları için yüzde 60 ila yüzde 100'e çıkacağını söyledi.