  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD’nin ticaret tarifeleri İngiltere için “nimet” olabilir
Takip Et

ABD’nin ticaret tarifeleri İngiltere için “nimet” olabilir

“Trump'ın önerdiği ticaret tarifeleri İngiltere için bir nimet olabilir” diyen analistler, potansiyel muafiyetlere, ekonomik yükselişe ve ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine işaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’nin ticaret tarifeleri İngiltere için “nimet” olabilir
Takip Et

İngiltere, Atlantik ötesindeki "özel ilişkisinin" ve Trump'ın Brexit'e olan yakınlığının kendisini önerilen en cezalandırıcı ticaret vergilerinden kurtarmaya yeteceğini umuyor olabilir. Ancak analistler yeni başkanın ana motivasyonunun tamamen ekonomik olacağını öne sürüyor.

UBS'in ABD Başekonomisti Jonathan Pingle, "Birleşik Krallık'ın avantajı ticaret savaşının hedefinde olmaması. Oyun alanını eşitlemek ve ticaret dengesizliğini dengelemek için aynı ihtiyacı duymuyor" dedi.

Trump uzun zamandır küresel ticaret dengesizliklerinin ABD ekonomisini dezavantajlı hale getirdiğini ve özellikle yerli üretimin yabancı mallar tarafından baltalandığını savunuyor. Bu nedenle, 2024 kampanyasında, tüm yabancı ithalatlara yüzde 10 ila yüzde 20 gümrük vergisi getirme sözü verdi. Bu oranın Çin malları için yüzde 60 ila yüzde 100'e çıkacağını söyledi.

Trump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilirTrump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilirKüresel Ekonomi
İngiltere, emisyonlarını yüzde 81 azaltma taahhüdü açıkladıİngiltere, emisyonlarını yüzde 81 azaltma taahhüdü açıkladıKüresel Ekonomi
İngiltere Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimiİngiltere Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Japonya’da hükümetten elektrik ve gazda vatandaşa destek
Japonya’da hükümetten elektrik ve gazda vatandaşa destek
Anlaşma sağlandı: Almanya'da otomotiv ve mühendislik işçilerine yüzde 5,5 zam
Anlaşma sağlandı: Almanya'da otomotiv ve mühendislik işçilerine yüzde 5,5 zam
ABD’de mortgage başvuruları 6 hafta sonra arttı
ABD’de mortgage başvuruları 6 hafta sonra arttı
Trump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilir
Trump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilir
Çin’den konut piyasasına destek
Çin’den konut piyasasına destek
Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump küresel ekonomi için risk
Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy: Trump küresel ekonomi için risk