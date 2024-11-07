İngiltere Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklenen faiz kararını açıkladı.

BoE, faizleri 2020'den sonra ikinci kez 25 baz puan indirerek yüzde 5’ten yüzde 4,75'e çekti. BoE önceki toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Faiz indirim kararı oy çokluğuyla alınırken, 8 üye faizin düşürülmesi yönünde, 1 üye de sabit kalması yönünde oy kullandı. Faizlerin sabit kalması yönünde oy kullanan üye Catherine Mann oldu.

Mann, ağustos ayında Financial Times'a verdiği bir röportajda, İngiltere'nin enflasyonla mücadelenin sona erdiğini düşünerek "baştan çıkarılmaması" gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, bankanın yüzde 2'lik hedefinde kalmasına rağmen enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler konusunda endişeli olduğunu söylemişti.

BoE, borçlanma maliyetlerini daha da düşürebileceğini ancak bunun kademeli bir hızda olacağını söyledi. Politika yapıcılar, enflasyonu daha da aşağı çekmek için faiz oranlarının faaliyeti kısıtlaması gerektiğini düşünmeye devam etti.

Tahminler açıklandı

Banka, enflasyonun önümüzdeki aylarda kısa süreli bir toparlanmanın ardından 2027 başlarında hedefine düşeceğini tahmin ediyor.

BoE’nin açıklanan tahminlerinde gelecek 1 yılda enflasyonu yüzde 2,7 olacağına işaret edilirken, önceki açıklamada tahminlerin yüzde 2,4 seviyesinde olduğu görülmüştü. Gelecek 2 yılda da TÜFE'nin yüzde 2,2 olacağına işaret edilirken, önceki tahmin yüzde 1,7 seviyesinde olmuştu.

İngiltere'de son açıklanan enflasyon verisi yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Gelecek 3 yılda da enflasyonda tahmin yüzde 1,5'ten 1,8'e çıkarıldı.

Büyüme tahminleri geriledi

BoE, tahminlerinde İngiltere'de GSYH'nın 2024 3'ncü çeyrekte yüzde 0,2 büyümesi beklendiği açıklanırken, bu beklenti de öncesinde yüzde 0,3 olmuştu. Ülkede son çeyrekte yüzde 0,3 büyüme beklentisi açıklandı.

BoE Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, "Enflasyonun hedefe yakın kalmasını sağlamamız gerekiyor, bu nedenle faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla indiremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi gelişirse, faiz oranlarının bundan sonra kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemeldir” diye ekledi ve eylül ayındaki toplantıdan sonra kullandığı dili büyük ölçüde yineledi.

BoE'nin faiz kararının ardından sterlin yükseldi

İngiltere Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekmesi ve kademeli politika gevşemesini sürdüreceğini yinelemesinin ardından İngiliz Sterlin'i yükseldi.

BOE, dış şoklar azaldıkça enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak yurtiçi enflasyonist baskıların daha yavaş çözüldüğünü söyledi. Ayrıca İngiltere hükümetinin bütçesinin enflasyonu yükseltmesinin beklendiğini de kabul etti.

Karar öncesinde 1,2904 olan sterlin/dolar paritesi karar sonrasında 1,2942'ye yükseldi. Euro/sterlin 0,8338'den 0,8317'ye düştü.