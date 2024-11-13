Trump, Alman otomobil sektörüne darbe vurabilir

Capital Economics ekonomistleri Andrew Kenningham ve Franziska Palmas'a göre, Donald Trump'ın araç ithalatına önemli gümrük vergileri getirme tehdidini gerçekleştirmesi halinde Alman otomobil firmaları ihracatta büyük bir düşüş yaşayabilir.

Bu durumun sektördeki krizi derinleştireceğini ve ekonomik büyümeye bir engel daha ekleyeceğini belirten ekonomistler, "ABD'nin tüm ithalata uygulayacağı yüzde 10'luk bir gümrük vergisinin, doların değer kazanması nedeniyle çok az etkisi olabilir. Ancak Trump'ın 2018'de tehdit ettiği gibi yüzde 20'lik bir gümrük vergisi farklı bir konu olacaktır" ifadelerini kullandılar.

Ekonomistlere göre, ABD'nin Avrupa otomotiv sektörüne uygulayacağı bir gümrük vergisi satışları yüzde 50 oranında azaltacak olsa, bunun Almanya'ya doğrudan maliyetinin GSYH'nin yüzde 0,2'si civarında olacağını hesapladılar. Bununla birlikte, ithalatçıların gümrük vergilerinden kaçınmaya çalışması nedeniyle Almanya’dan otomobil ithalatının gümrük vergileri uygulanmadan önce artabileceğini de belirttiler.