Euro Bölgesi'nde iş faaliyetlerinde büyüme yavaşladı

Euro Bölgesi iş faaliyetlerinin büyümesi bu ay yavaşladı; hizmet sektöründeki faaliyetler daraldı ve imalat sektöründeki uzun süreli düşüş devam etti.

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin öncü bileşik Euro Bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayındaki 50,9'dan bu ay 50,1'e düştü. Endeks büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin hemen üzerindeydi ve analistlerin beklentisi olan 50,4'ün ise altında kaldı.

HCOB baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Hizmet sektörü biraz parti bozan bir sektöre dönüştü. Aktivite, Şubat 2024'ten beri neredeyse sürekli olarak yaptığı gibi büyümek yerine küçüldü. Bu, tüm ekonomiyi durgunluk bölgesine itti." dedi.

Hizmetleri kapsayan PMI, 51,0'dan 49,7 ile eşiğin altına düştü ve analistlerin 50.5'e daha mütevazı bir düşüş tahmininin oldukça gerisinde kaldı.

Yaklaşık üç yıldır düşüşte olan üretim faaliyetinde bir miktar iyileşme görüldü. İmalat sektörünün PMI verisi, analistlerin 47,5 beklentisinin tersine 48,6'dan 48,7'ye çıktı.

Bileşik PMI'ye beslenen çıktıyı ölçen endeks, 50,5'ten 51,2'ye sıçradı ve bu neredeyse üç yılın en yüksek seviye oldu.