Fed, 2024 toplantı takvimini açıkladı
ABD Merkez Bankası(Fed), 2024 yılı toplantı takvimini açıkladı. Fed, 2024 yılında da 8 toplantı yapacak.
Fed'in toplantı programına göre, 2024 yılında Para Politikası Kurulu(FOMC) yetkilileri 30-31 Ocak tarihlerinde bir araya gelecekler.
Fed'in diğer toplantıları sırasıyla 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 11-12 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fed, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık toplantılarında, makroekonomik projeksiyonlarını da açıklayacak.
Banka, 28-29 Ocak 2025 tarihinde de toplantı planlandığını şimdiden duyurdu.