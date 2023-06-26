JCR, ABD'nin kredi notunu teyit etti

JCR'den yapılan açıklamaya göre, Ülke'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "AAA" olarak teyit edildi.

Açıklamada, "Derecelendirmeler, ülkenin son derece gelişmiş sanayisi, diplomasi, güvenlik, ekonomi ve finans alanları ve ABD dolarının kilit para birimi olarak statüsü tarafından desteklenmektedir." denildi.

JCR, ABD'de devam eden siyaset kutuplaşmasının ortasında, borç tavanı konusunun, Ocak 2025'e kadar bir kez daha siyasi bir mesele haline gelebileceği uyarısında bulundu.

JCR, 2023 yılında ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,0 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü "Durağan" olarak devam edecek.