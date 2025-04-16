Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Acelemiz yok

Küresel piyasalarda, ticaret tarifeleri kaynaklı belirsizliklerin arttığı bir dönemde, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, tarifelerin ekonomik etkisinin beklenenden daha büyük olabileceğine işaret ederek, bu konuda daha fazla netlik sağlanana kadar beklemenin uygun olacağını belirtti. Powell, “Tarifelerin ekonomik etkisinin beklenenden daha büyük olması muhtemel. Şu anda ise daha fazla netlik kazanmak için beklemek adına iyi bir konumdayız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD ekonomisinin genel durumuna da değinen Powell, “Belirsizliklere rağmen ABD ekonomisi sağlamlığını koruyor.” dedi. Powell, ayrıca faiz indirimi konusunda bir acelelerinin olmadığını vurgulayarak, para politikasında temkinli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Trump ayrıca tarife şoklarının ekonomi daha yüksek bir enflasyon ve işsizliğe doğru sürükleme eğiliminde olduğunu da söyledi.