  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Acelemiz yok
Takip Et

Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Acelemiz yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine aceleleri olmadığını belirterek, Başkan Trump'ın gümrük vergilerinin tarifelerin ekonomik etkisinin beklenenden daha büyük olabileceğine ve bu belirsizlik karşısında temkinli bir duruş sergileyeceklerine dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Acelemiz yok
Takip Et

Küresel piyasalarda, ticaret tarifeleri kaynaklı belirsizliklerin arttığı bir dönemde, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, tarifelerin ekonomik etkisinin beklenenden daha büyük olabileceğine işaret ederek, bu konuda daha fazla netlik sağlanana kadar beklemenin uygun olacağını belirtti. Powell, “Tarifelerin ekonomik etkisinin beklenenden daha büyük olması muhtemel. Şu anda ise daha fazla netlik kazanmak için beklemek adına iyi bir konumdayız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD ekonomisinin genel durumuna da değinen Powell, “Belirsizliklere rağmen ABD ekonomisi sağlamlığını koruyor.” dedi. Powell, ayrıca faiz indirimi konusunda bir acelelerinin olmadığını vurgulayarak, para politikasında temkinli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Trump ayrıca tarife şoklarının ekonomi daha yüksek bir enflasyon ve işsizliğe doğru sürükleme eğiliminde olduğunu da söyledi.

Fitch, küresel büyüme tahminini düşürdü: Türkiye'nin büyüme beklentisi sabit kaldıFitch, küresel büyüme tahminini düşürdü: Türkiye'nin büyüme beklentisi sabit kaldıKüresel Ekonomi

 

Merkez faizleri artıracak mı, yoksa sabit mi bırakacak?? 14 kurum TCMB için faiz tahminini paylaştıMerkez faizleri artıracak mı, yoksa sabit mi bırakacak?? 14 kurum TCMB için faiz tahminini paylaştıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Fitch, küresel büyüme tahminini düşürdü: Türkiye'nin büyüme beklentisi sabit kaldı
Fitch, küresel büyüme tahminini düşürdü
Kanada Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Kanada Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
Beyaz Saray açıkladı: Çin’e uygulanan gümrük vergisi yüzde 245’i buldu
Beyaz Saray açıkladı: Çin’e uygulanan gümrük vergisi yüzde 245’i buldu
ABD'de sanayi üretimi martta düştü
ABD'de sanayi üretimi martta düştü
Pekin'den, Trump'ın ‘top Çin'in sahasında’ açıklamasına tepki: Şantaja son verin
Pekin'den, Trump'ın ‘top Çin'in sahasında’ açıklamasına tepki
DTÖ: Küresel mal ticaret hacmi bu yıl düşecek
Küresel mal ticaret hacmi bu yıl düşecek