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Merkez faizleri artıracak mı, yoksa sabit mi bırakacak?? 14 kurum TCMB için faiz tahminini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararı öncesi 14 yabancı kurum tahminini paylaşırken, yalnızca 2 kurum faiz artışı beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Merkez faizleri artıracak mı, yoksa sabit mi bırakacak?? 14 kurum TCMB için faiz tahminini paylaştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

Politika faizi beklentisi yüzde 42,5

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.

TCMB faizleri artıracak mı, yoksa sabit mi bırakacak?

Faiz kararı öncesinde 14 yabancı kurumun 12'si TCMB’nin faizi sabit bırakmasını beklediğini belirtti. Sadece Goldman Sachs ve Jefferies artan baskılara dikkat çekerek bir faiz artışının masada olduğunu belirtti. 

Politika faizi sabit kalsa bile, Merkez Bankası’nın şahin söylemlere yer vermesi ya da seçici likidite adımlarıyla sıkılaştırma sinyali vermesi bekleniyor.

Kurum Faiz Beklentisi
Goldman Sachs yüzde 46,00
Jefferies yüzde 46,00
Citigroup yüzde 42,50
Bloomberg Economics yüzde 42,50
Morgan Stanley yüzde 42,50
Barclays yüzde 42,50
Deutsche Bank yüzde 42,50
JPMorgan yüzde 42,50
HSBC yüzde 42,50
ING yüzde 42,50
Capital Economics yüzde 42,50
Mufg Bank yüzde 42,50
Standart Chartered yüzde 42,50
Societe Generale yüzde 42,50

 

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