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ABD’li dev yatırım bankasından TCMB faiz tahmini

ABD'li yatırım bankası Jefferies, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkaracağını öngördü.

Haber Merkezi
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ABD’li dev yatırım bankasından TCMB faiz tahmini
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ABD'li yatırım bankası Jefferies'in Gelişen Piyasalar Stratejisti Durukal Gün paylaştığı notta Merkez Bankası'nın yarınki toplantıda politika faizini artıracağını öngördü.

Notta rezerv kaybının boyutu, yerleşiklerin döviz ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ve faiz artışına ilişkin piyasa fiyatlandırmasının olası bir sıkılaştırmaya katkıda bulunan faktörler olabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

TCMB 20 Mart'ta olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini 2 puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmiş, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı.

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