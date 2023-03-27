Fed/Bullard: Stres azaldıkça, Fed faiz artırmaya devam etmeli

Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan ve İsviçreli Credit Suisse'ye kadar sıçrayan bankacılık krizinin faizlerde erken bir geri dönüş yaşanacağına dair beklentileri arttırmasının ardından St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dan şahin mesajlar geldi.

Fed'in şahin ismi, bankacılık krizinin ekonomi üzerinde yarattığı stresin azalmasıyla birlikte, Fed'in tekrardan faiz artırımlarına devam edebileceğini belirten Bullard, ekonomi ve enflasyonun beklenenden daha güçlü kalması halinde ise Federal Reserve'in muhtemelen faiz oranlarını beklenenden daha fazla arttırması gerekeceğini ifade etti.

Bullard, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed'in gösterge gecelik faiz oranının 2023'ün sonuna kadar ne kadar yüksek olması gerektiğine dair tahminini çeyrek puan artırarak %5,50-%5,75 aralığına yükselttiğini söyledi. Bullard'ın meslektaşları ise geçen hafta tahminlerini %5,00 ile %5,25 arasında sabit tutmuştu.