Nvidia, Çin pazarında oyunu değiştiriyor! Ucuz yapay zeka çipi yolda

ABD’nin kısıtlamalarına Nvidia’dan sery yanıt geldi. Çin’e özel hamlesini hayata geçirmeye hazırlanan Nvidia ucuz yapay zeka çipini haziranda piyasaya sürecek.

ABD kısıtlamalarını aşmanın yolunu buldu

Nvidia, ABD ihracat kısıtlamalarını aşmak için Çin’e daha ucuz yapay zeka çipi planıyor. Reuters’in haberine göre teknoloji devi Çin pazarı için yakın zamanda kısıtlanan H20 modelinden önemli ölçüde daha düşük fiyatlı yeni bir yapay zeka çip seti piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Blackwell çipi geliyor

Habere göre, şirketin en son Blackwell mimarisinin bir parçası olan çipin, en erken haziran ayında seri üretime girmesi bekleniyor.

Bu hamle, Nvidia’nın yüksek performanslı yarı iletkenlere yönelik ABD ihracat kontrolleri sıkılaşırken, Çin’in 50 milyar dolarlık veri merkezi pazarında varlığını koruma çabasını gösteriyor.

Nvidia, Çin’in liderliği korumak için harekete geçti

Haberde ayrıca, yeni GPU’nun fiyatının 6.500 ile 8.000 dolar arasında olacağı belirtildi. Bu fiyat, şu anda kısıtlanan H20 çipinin 10.000 ile 12.000 dolar arasındaki fiyat aralığının oldukça altında.

Bu hafta, UBS analistleri Nvidia tahminlerini "H20 yasağının başlangıçta beklediğimizden daha büyük bir etkisi olabileceğini yansıtacak şekilde" düşürdü.

Kritik adım pazarda oyun değiştirebilir

Yeni ürün henüz sonuçlandırılmamış ve ABD hükümeti onayı hala beklemede olsa da, Nvidia’nın bu hamlesi, kritik ancak giderek daha fazla kısıtlanan bir pazara hizmet etmenin artan karmaşıklığını vurguluyor.

Bir Nvidia sözcüsü Reuters’e şöyle dedi:

"Yeni bir ürün tasarımı üzerinde karar verene ve ABD hükümetinden onay alana kadar, Çin’in 50 milyar dolarlık veri merkezi pazarından fiilen dışlanmış durumdayız."