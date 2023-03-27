Richmond Fed Başkanı Barkin'den faiz yorumu: İkinci bir düşüncem yoktu
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz artırımına yönelik, 25 baz puandan başka bir düşüncesi olmadığını söyledi.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD merkez bankasının bu hafta başlarında ana faiz oranını 25 baz puan artırma kararı hakkında ikinci bir düşüncesi olmadığını söyledi.
Barkin, "Enflasyon yüksek. Talep düşmemiş gibi görünüyordu. Ve bu nedenle, faiz artışı için durum oldukça açıktı" dedi.
Barkin, "Benim için soru şuydu: Gerçekten geri çekilip daha fazlasını öğrenmek zorundaymışsınız gibi hissettiğiniz stresler görüyor musunuz? O noktada çok istikrarlı hissettik. Dolayısıyla, para politikasına dair kararı bizim istediğimiz şekilde almak için bütün koşullar doğruydu" diye konuştu.
Barkin, "İnsanlar gerçekten enflasyonu kontrol altına almamızı istiyor. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Bunu yapmakla görevlendirilen kişiler biziz" diyerek Fed'in enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.