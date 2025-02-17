FED/Harker'den faiz mesajı: Uzun vadede düşebileceği konusunda iyimserim

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının iyi konumlandırıldığını söyledi. Harker, geçen yılki üç faiz indiriminden sonra politikanın “kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini” ve faiz oranlarının uzun vadede düşmeye devam etmesini beklediğini söyledi.

"Faizinin uzun vadede düşebileceği konusunda iyimserim"

Bahamalar'daki bir etkinlikte konuşan yetkili ekonomik büyüme ve üretimin dirençli kaldığını, işgücü piyasasının dengede olduğunu belirterek "Bunlar, politika faizini sabit tutmak için yeterli nedenler. Belirli bir takvime bağlı kalmasam da, enflasyonun aşağı yönlü bir yola devam edeceği ve politika faizinin uzun vadede düşebileceği konusunda iyimserim" yorumunu yaptı.

Fed yetkilileri, 2024'te 3 faiz indiriminden sonra, geçen ay faiz oranlarını değiştirmediler. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yasa koyuculara, Fed'in geçen yılki indirimlerden sonra daha fazla indirim için acele etmesine gerek olmadığını söyledi. Politika yapıcılar, Başkan Donald Trump'ın ekonomik politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve enflasyonda daha fazla iyileşme için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.

Philadelphia Fed Başkanı geçen ay faiz oranlarını sabit bırakma kararını tamamen desteklediğini, faiz oranlarının, ekonominin öngördüğü şekilde gelişmesi halinde önümüzdeki iki yıl içinde enflasyonu merkez bankasının yüzde 2 hedefine geri getirmek için iyi bir seviyede olduğunu dile getirdi.