Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapması bekleniyor

Royal London Asset Management, kıdemli ekonomist Melanie Baker, yılın ikinci yarısından önce olmasa da 2025 yılında Federal Rezerv'in iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Baker, “Fed'in faizleri düşürmek için yılın ikinci yarısına kadar bekleyeceğini varsayıyorum,” dedi.

Bu noktada ekonominin daha güçlü yavaşlama işaretleri göstermesi bekleniyor. Resesyon riskleri arttı ve küresel ve ABD'deki büyüme görünümü kötüleşti.

Ancak Baker, karşılıklı gümrük vergilerindeki duraklama ve ABD Başkanı Trump'ın piyasa baskısına yanıt verdiğine dair işaretlerin ardından şimdilik “resesyon” yerine “yavaşlama” kampında yer alıyor.

UBS, Fed'den ne bekliyor?

UBS, ABD büyümesinin zayıflaması halinde Fed bu yıl gösterge faiz oranını 75 ila 100 baz puan arasında düşüreceğine inanıyor.

UBS analistlerine göre, ABD-Çin ilişkilerindeki son gerilemeye rağmen, biraz zaman alabilecek olsa da önümüzdeki aylarda bir uzlaşmaya varılması daha olası.

Her iki ülkenin de son dönemde tırmanan gerginlikten geri adım atacağını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük tarifelerinin yüzde 34 civarında olacağını belirttiler.

Genel olarak, UBS analistleri, Kanada ve Meksika'nın büyük ölçüde muaf kalmasıyla birlikte, ABD-Çin efektif tarife oranının %10-15 aralığına yerleşmesini bekliyor.

Yakın vadede volatilitenin yüksek seyretmesi muhtemel olduğundan, uzmanlar yatırımcıların portföylerini uzun vadede çeşitlendirmek ve güçlendirmek için piyasa dalgalanmalarından yararlanmaya hazırlıklı olmalarını önermektedir.

Hazine kâğıdı getirileri Fed'in faiz indirmesi olasılığını yansıtıyor

U.S. Bank Asset Management'tan Bill Merz, ABD Hazine kâğıdı getirilerinin Fed'in Haziran veya temmuz aylarında faiz oranlarını düşürme olasılığını yansıttığını öne sürdü.

Merz, “Nihayetinde, yetkililer tarifelerin Fed'in fiyat istikrarı ve tam istihdam yetkileri üzerindeki etkilerini ölçerken Fed indirimlerinin zamanlaması ticaret politikasına bağlı” dedi.

Para piyasaları haziran ayında bir faiz indirimi olasılığı konusunda bölünmüş durumda, ancak temmuz ayında bir faiz indirimi bekliyor,