Goldman Sachs: ABD doları rezerv para biri olmaya devam edecek

Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon, ABD'deki piyasa belirsizliğine rağmen Hazine tahvillerinin "kesinlikle güvenli bir liman" olduğunu ve doların rezerv para statüsünü kaybetme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Solomon ayrıca, doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Oslo’da düzenlenen Norveç Varlık Fonu’nun yıllık yatırım konferansı kapsamında Bloomberg’den Francine Lacqua’ya konuşan Solomon, "ABD doları rezerv para biri olmaya devam edecek. Hazine varlıklarları hala bir güvenli liman" dedi.