Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerine başlama tahminini öne çekti

Başekonomist Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomi ekibi yayınladıkları bir notta, “Kesin olmaktan uzak olsa da eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 50’nin biraz üzerinde görüyoruz. Çünkü bu noktaya ulaşabilecek birkaç yol olduğunu düşünüyoruz; tarifelerin etkisinin zayıf kalması, daha büyük dezenflasyonist dengeleyici faktörler veya iş gücü piyasasında gerçek bir yumuşama ya da aylık oynaklıklardan kaynaklı bir endişe. Fed liderliğinin de bizimle aynı şekilde, tarifelerin yalnızca bir defaya mahsus fiyat düzeyi etkisi yaratacağı görüşünü paylaştığını düşünüyoruz” dedi.

Goldman Sachs, eylül, ekim ve aralık aylarındaki Fed toplantılarında üç adet çeyrek puanlık faiz indirimi bekliyor. Banka, faiz oranı tahminini de yüzde 3-3,25’e düşürdü, önceki tahmin yüzde 3,5-yüzde 3,75 idi.