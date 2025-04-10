Goldman Sachs'tan ABD enflasyon tahmini
Goldman Sachs, ABD'de çekirdek TÜFE'nin Mart ayında yıllık bazda yüzde 3,03 arttığını tahmin ediyor.
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Goldman Sachs yayınladığı raporda, ABD'de çekirdek tüketici fiyatlarının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 ve yıllık yüzde 3,03 arttığını tahmin etti.
Piyasanın beklentisi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,0 artış yönünde.
Manşet TÜFE için Goldman Sachs'ın aylık tahmini yüzde +0,08, piyasanın beklentisi yüzde +0,1
ABD'de TÜFE verisi bugün TSİ 15.30'da açıklanacak.
Küresel Ekonomi