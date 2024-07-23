Google, 23 milyar dolara Wiz'i satın alacaktı: Wiz dev anlaşmayı iptal etti

Google, siber güvenlik şirketi Wiz'i 23 milyar dolara satın almak için görüşmelere başlamıştı. The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Wiz, satın alma sürecinden çekildi.

Wiz CEO'su Assaf Rappaport, şirketin şu anda halka arzı hedeflediğini söyledi. Rappaport'un gönderdiği söylenen e-postada şu sözlere yer verildi:

"Son haftanın yoğun geçtiğini biliyorum, potansiyel bir satın alma hakkında söylentiler var. Aldığımız tekliflerden gurur duysak da Wiz'i inşa etme yolumuza devam etmeyi seçtik."

Rappaport, şirketin halka arzdan önce de 1 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmayı istediğini belirtti.

Şirket şu anda yıllık 500 milyon dolar tutarında tekrarlayan gelir elde ediyor.

Satın alma Google'ın elini güçlendirebilirdi

haberler/wiz-23-milyar-dolarlik-google-anlasmasini-iptal-etti-h2020" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre Google'ın 23 milyar dolarlık bu satın alması aslında şirket tarihinin en büyük satın alması olacaktı. Ayrıca Wiz'i satın almak, Google'ın Amazon.com ve Microsoft gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı bulut bilişim alanındaki tekliflerini artırmasına yardımcı olacaktı. Öte yandan Wiz ile yapılacak bir anlaşma antitröst incelemesine yol açabilirdi.

Google şu anda Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi aramada hakimiyetini korumak için yasadışı yöntemler kullandığını iddia ettiği bir davada karar bekliyor. Federal kurum geçen yıl Google'ın reklam teknolojisi işinde haksız uygulamalar iddiasıyla ikinci bir antitröst davası açtı.

Bu yılın başında 12 milyar dolarlık değerlemeyle 1 milyar dolar toplayan Wiz, 2020 yılında kuruldu.

Şirket, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures ve Lightspeed Venture Partners gibi Silikon Vadisi'nin tanınmış girişim sermayedarları tarafından destekleniyor.

Google, 2012'de 12,5 milyar dolara Motorola Mobility'yi, iki yıl önce de 5,4 milyar dolara siber güvenlik şirketi Mandiant'ı satın almıştı.