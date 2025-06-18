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Trump, Fed'in faiz kararı öncesi Powell'a hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı. Powell'a hakaret eden Trump, "muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" dedi.

Haber Merkezi
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Trump, Fed'in faiz kararı öncesi Powell'a hedef aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "aptal" olarak nitelendirerek, "muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" dedi.

Trump, Fed faiz kararı öncesi Powell'ı hedef aldı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" diye konuştu.

Powell'ı maddi kayıp yaşatmakla suçladı

Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı.

Trump faiz oranlarının düşmesini istiyor

Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi.

Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söyledi.

"Kendimi Fed'e atamama izin var mı?"

Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." dedi.

Fed faiz kararı bugün açıklanacak

Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de para politikası kararlarını açıklaması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın bugün politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Son faiz kararını sabit tutmuştu

Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

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