Gözler Fed’de altın yatay seyirde: Merkez bankaları sahnede!

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in bugün vereceği politika kararı öncesinde dar aralıkta yatay seyir izliyor. İsrail-İran çatışmasının tırmanabileceği, ABD'nin müdahil olabileceği endişeleri fiyatlarda ciddi bir gerilemeyi engelliyor.

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 3377 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantının ardından yapacağı açıklamaları yakından izleyecek.

ActivTrades'in kıdemli analisti Ricardo Evangelista, “Yatırımcılar bugün Federal Rezerv'in faiz kararı öncesinde geri çekilirken, hisse senedi piyasalarında risk iştahındaki hafif artış altın üzerinde baskı oluşturuyor” dedi.

Bu arada Evangelista, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın jeopolitik istikrarsızlığı körüklemeye devam ettiğini ve bunun da piyasanın altında bir zemin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, “Altın fiyatları önümüzdeki altı ay içinde mevcut seviyelerden düşebilecek olsa da merkez bankaları ve Çinli yatırımcılardan gelen güçlü talep, fiyat düşüşlerini sınırlayacak ve altını ons başına 3.000 dolar seviyesinin üzerinde tutacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Altında merkez bankası alımlarının destek olması bekleniyor

Julius Baer'den Carsten Menke, altın fiyatlarının merkez bankası alımlarıyla desteklenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Menke, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana merkez bankalarının yıllık ortalama alımlarını iki katına çıkararak 500 tondan 1.000 tona yükselttiklerine dikkat çekti.

Menke, altının bir kriz varlığı, portföy çeşitlendiricisi ve değer deposu olmasının temel motivasyonlar olduğunu belirtirken, “Dolardan arındırma bir motivasyon olmasa da çoğu merkez bankası hala ABD dolarının rezervlerindeki payının azalacağına inanıyor” dedi.