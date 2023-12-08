Haftanın en kritik verisi açıklanacak: Piyasalarda oynaklık yaşanabilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor. Bugün gözler haftanın en kritik verisi olan, ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamının, sürpriz gelmesi halinde piyasalarda oynaklığın artması ve veriye göre yön bulması bekleniyor. ABD kasım ayı tarım dışı istihdam verisi bugün Türkiye saatine göre (TSİ) 16.30'da açıklanacak. Önemli verinin 180 bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarım dışı istihdamı, Fed’in para politikasında yol haritasına karar verirken, izlediği en önemli verilerden biri olduğu için kritik önemde bulunuyor.

ABD iş gücü piyasasında yavaşlama sinyali

Ülkede hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret ederken, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.

Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Önümüzdeki iki toplantıda da Fed'in faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.