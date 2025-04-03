Hamburger fiyatlarında artış bekleniyor! Trump vergileri ABD’lilere pahalıya patlayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avustralya ihracatına uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergilerinin ardından iş dünyası ve Avustralyalı çiftçiler, yılda altı milyar Amerikan hamburgerinin daha pahalı olacağı uyarısında bulundu.

"ABD vergileri uğursuz bir sinyal"

The Nightly’e konuşan Avustralya Endüstri Grubu CEO'su Innes Willox, her ülkeye uygulanan en az yüzde 10'luk geniş kapsamlı tarifelerin, bazı durumlarda çok daha yüksek oranlarda, içeride ve küresel ekonomide yaklaşan tehlike hakkında "uğursuz bir sinyal" gönderdiği konusunda uyardı.

Willox, "Bu duyuru hayal kırıklığı yarattı, ancak beklenmedik değildi, zira uluslararası ekonomik düzeni yeniden şekillendirmeye kararlı bir Amerikan yönetimiyle karşı karşıyayız." dedi.

“Ekstra maliyetleri Amerikan tüketicisine yansıtacağız”

Reuters’a konuşan Avustralyalı sığır eti çiftçileri, tüccarları ve endüstri grupları ise ABD'nin gümrük vergilerinden kaynaklanan ekstra maliyetleri Amerikan tüketicisine yansıtacaklarını ve hamburger ve biftek fiyatlarını artıracaklarını söyledi.

“ABD ekonomisine oldukça zarar verecek”

Avustralyalı sektör temsilcileri, "Bu durum Amerika'ya giden malları kendi tüketicileri için çok daha pahalı hale getiriyor. Bu yüzden kısa vadede ABD ekonomisine oldukça zarar verebileceğini düşünüyoruz" yorumunda bulunuyor.

Avustralya'nın sığır eti açısından en büyük pazarı konumunda olan ABD'ye her yıl 2,5 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştiriliyor.

Buna karşın ABD sığırlarında deli dana hastalığının tespit edildiği 2003 yılından bu yana Avustralya'ya ABD'den taze sığır eti ürünleri girişi yasak. Bu durum Trump'ın tepkisini çekmiş ve Avustralya'ya yönelik gümrük vergilerini açıklarken “hiçbir sığır etinizi almayacağız” demişti.

ABD fast food zincirleri Avustralya’yı tercih ediyor

Avustralya sığır eti, düşük yağ oranı nedeniyle ABD fast food zincirleri tarafından tercih ediliyor ve ideal yağ oranına sahip hamburgerler üretmek için daha yağlı ABD sığır eti ile birleştiriliyor.

ABD Tarım Bakanlığı yönetmeliklerine göre, hamburger ve kıyma yüzde 30'dan fazla yağ içeriğine sahip olamaz.

Sektörel bir ticaret kuruluşu olan Cattle Australia'nın başkanı Garry Edwards, Avustralyalı üreticilerin gümrük vergileriyle ilgili ayrıntıları beklerken son haftalarda ABD ihracatında bazı kısa vadeli kesintiler gördüğünü ancak ABD'li alıcıların nihayetinde Avustralya sığır eti için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

“McDonald's hamburgerlerinin fiyatını artırabilir”

Edwards, “Amerikan tüketicisinin öngörülebilir bir gelecekte hamburger ya da biftek için daha fazla para ödemekten hoşlanacağını sanmıyorum” diye konuştu.

Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell geçen ay yaptığı açıklamada sığır etine uygulanan yüksek gümrük vergilerinin McDonald's hamburgerlerinin fiyatını artırabileceğini söyledi.

Hayvancılık temsilcisi McDowall, Avustralya'nın dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı olan rakibi Brezilya'nın yanı sıra Avustralya ve ABD ile birlikte dünyanın en büyük dört sığır eti ihracatçısını oluşturan Arjantin'e de aynı tarifeyi uyguladığını belirterek, "Yani hepimiz yüzde 10'dayız, bu gerçekten hiçbir şeyi değiştirmiyor” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hükümetin ABD tarifelerinden etkilenen sektörlere alternatif pazarlara satış yapmaları için destek sağlayacağını söyledi.

Avustralyalı sektör temsilcileri, “ABD tek pazar değil. Dışarıda dünya çapında bir pazar var” diyor.