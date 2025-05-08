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HSBC: ABD tahvil getirilerinde düşüş beklentisi sürüyor

HSBC, ABD Hazine kâğıdı getirilerinde anlamlı düşüş beklemeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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HSBC: ABD tahvil getirilerinde düşüş beklentisi sürüyor
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HSBC, politika belirsizliğinin bir kısmının azalmasını beklerken, başka yerlerde daha iyi değerler bulunabileceğini belirterek ABD Hazine tahvilleri için "nötr" duruşunu korudu.

“Mevcut politika belirsizlikleri ve Fed'in 'bekle ve gör' söylemine meydan okumak için çok az şey yapan karışık ekonomik veriler göz önüne alındığında, diğer gelişmiş piyasa tahvillerinde daha iyi kısa vadeli değer bulunabilir” diyen HSBC, yine de yılsonuna kadar Hazine tahvil getirilerinin anlamlı ölçüde düşmesini beklemeye devam ediyor.

Stratejistler, 10 yıllık Hazine getirisi için yüzde 3,50 olan 2025 sonu tahminlerini koruyor.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi son olarak yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 4,308'den işlem görüyor.

 

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