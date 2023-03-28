HSBC: Faiz artış döngüsünde zirveye yakınız

HSBC Avustralya CEO' su Antony Shaw, ABD ve Avustralya'daki merkez bankalarının, , finansal istikrar ile enflasyonla mücadele arasında bir denge kurmaya yakın oldukları ve bu yüzden faiz artırımlarını durdurabilecekleri açıklamasında bulundu.

Shaw, "Enflasyonun 2023 ve 2024'ün geri kalanı için sabitlenmemesini sağlamakla aynı zamanda her şeyden önce finansal istikrarı korumak arasındaki dengenin önümüzdeki aylarda hem Avustralya hem de ABD'deki merkez bankaları tarafından karşılanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, bir ara vermeye ve zirve terminal oranlarına çok daha yakın olduğumuzu düşünüyorum." dedi.