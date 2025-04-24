İlk alarm geldi: Küresel konteyner endeksi düşüşte!

Küresel konteyner hacmi, ABD gümrük politikası nedeniyle ilk alarm sinyallerini gönderiyor.

RWI-Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ve Nakliye Ekonomisi ve Lojistik Enstitüsü'nün (ISL) mevsimsel olarak düzeltilmiş Konteyner Verimlilik Endeksi, bir önceki ayda görülen 137,6 puana kıyasla mart ayında 135,3 puana geriledi.

Kuzey Euro Bölgesi ve Almanya'daki ekonomik gelişmeye ilişkin gösterge sağlayan Kuzey Menzili Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 112,8 puandan 112,1 puana indi.

Çin limanlarında konteyner hacmi bir önceki aya göre revize edilen 157,8 puandan 154,8 puana geldi.

RWI'nin Ekonomik Araştırma Başkanı Torsten Schmidt, "Ocak ve şubat aylarında dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde konteyner hacmi artarken, bunu mart ayında bir düşüş izledi. Tüccarlar, açıklanan tarifeler yürürlüğe girmeden önce yılın ilk iki ayında mallarını göndermek için acele etmiş gibi görünüyor. Özellikle Çin ile ABD arasındaki ticaretin önümüzdeki aylarda daha fazla baskı altına girmesi muhtemel. Tarifeler bazı ülkeler için geçici olarak askıya alınmış olsa da, bu her şeyin yolunda olduğunu söylemek için pek de bir sebep değil; düzensiz tarife duyuruları ve gelecekteki ABD ticaret politikasının öngörülemezliği, küresel piyasaları kalıcı bir belirsizlik durumunda tutmaya devam ediyor" dedi.

Endeks, ISL Monthly Container Port Monitor tarafından 90 uluslararası limanda sürekli olarak toplanan konteyner üretim verilerini dikkate alıyor ve bu veriler küresel konteyner üretim hacminin yaklaşık %64'ünü temsil ediyor.