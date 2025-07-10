Ferrero’dan dev hamle: WK Kellogg’u satın almaya hazırlanıyor

Ferrero’nun WK Kellogg’u 3 milyar dolara satın alma hamlesi hisselerde hareketliliğe neden oldu. K Kellogg hisseleri, satın alma haberiyle %50’ye yakın değer kazandı.

Anlaşma bu hafta tamamlanabilir

Wall Street Journal’ın haberine göre, aile şirketi olan Ferrero, WK Kellogg’u satın almak için anlaşmaya yakın. Konuya yakın kaynaklar, anlaşmanın bu hafta içinde tamamlanabileceğini bildirdi.

Ferrero ABD markalarına gözünü dikti

Ferrero, ABD markalarını potansiyel satın almalar için hedeflemeye devam ediyor. Şirket daha önce Blue Bunny dahil birkaç dondurma markasının sahibi olan Wells Enterprises’ı satın almış ve Nestlé’nin ABD’deki çikolata işini devralmıştı.

WK Kellogg, 2023 yılında Kellogg’dan ayrılma sürecinin bir parçası olarak kurulmuştu. Kellogg’un atıştırmalık işinin diğer kısmı ise yaklaşık 36 milyar dolara Mars tarafından satın alınmıştı.

WK Kellogg hisseleri, önceki iki çeyrekte gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından bu yıl herhangi bir ivme kazanmakta zorlandı.

Geçen çeyrekte WK Kellogg, analist tahminlerinin hem gelir hem de kâr açısından altında kaldı ve beklenenden zayıf tüketim eğilimlerini gerekçe göstererek tam yıl büyüme tahminini düşürdü. Şirket, revize edilen görünümün gümrük vergilerinden kaynaklanan küçük bir etkiyi de içerdiğini belirtti.

WK Kellogg hisseleri, çarşamba günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 49,9 yükselerek 26,23 dolardan işlem görüyordu.