İngiliz şirketleri, yüksek enflasyona rağmen büyümedi

Petrol ve gaz sektörü hariç tutulduğunda İngiliz şirketlerinin net sermaye karlılıklarında ortalama oran 2022'de yüzde 9,5 ile 2011 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 2021 yılında ortalama sermaye karlılık oranı yüzde 10 olmuştu.

2022 yılının son çeyreğine bakıldığında net sermaye karlılık oranı petrol ve gaz sektörü hariç tutulduğunda üçüncü çeyrekteki yüzde 8,9'dan yüzde 9,6'ya çıktı. 2019'da ise bu oran yüzde 10,9 seviyesindeydi.