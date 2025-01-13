İngiliz tahvilleri sıkılaşmayı azaltabilir

MUFG'den Lee Hardman, İngiltere devlet tahvillerinin getirilerindeki son artışın İngiltere Merkez Bankası'nı niceliksel sıkılaştırmayı azaltmaya sevk edebileceğini söyledi.

Niceliksel sıkılaştırma, BOE'nin daha önce niceliksel gevşeme dönemlerinde biriktirdiği tahvilleri satmasını içeriyor.

Hardman, “BOE potansiyel olarak QT planlarını küçültebilir” dedi.

Ancak doğrudan müdahale olasılığı düşük. BOE, 2022 sonbaharında, eski Başbakan Liz Truss'un fonlanmamış vergi indirimleri planlarının ardından getiriler yükselirken, devlet tahvili piyasasını sakinleştirmek için devreye girmek zorunda kalmıştı. Hardman, şu anda durumun farklı olduğunu ve “borcun daha geniş bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasının” bir parçası olarak tahvil getirilerinin küresel olarak diğer tahvil getirileriyle kabaca aynı doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

Mali bütçe kötüleşebilir

Societe Generale'den Sam Cartwright'a göre de tahvil getirilerindeki artış, mart ayındaki bahar bütçesi öncesinde İngiltere'nin mali pozisyonunun kötüleşmesine neden olabilir.

Cartwright, Birleşik Krallık'ın mali sürdürülebilirliğine ilişkin piyasa endişelerinin son dönemde devlet borçlanma maliyetlerindeki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

“Eğer [Birleşik Krallık] Banka Faizi ve tahvillere ilişkin piyasa beklentileri yerinde kalırsa, ilkbahar tahmin turundaki boşluk tamamen ortadan kalkabilir” diye konuşan, Cartwright, Birleşik Krallık'ın mali kredibilitesini korumak için Birleşik Krallık hükümetinin piyasa endişelerini gidermesi gerektiğini vurguladı.