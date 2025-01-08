Avrupa tahvilleri hareketli: Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi beş ayın yüksek seviyesine çıktı

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, hızlanan Euro bölgesi enflasyonu, artan tahvil arzı ve güçlü ABD verilerinin desteğiyle çarşamba günü hafif bir yükselişle beş aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalar ECB'nin ocak ayındaki toplantısında yaklaşık 24 baz puanlık (bps) gevşeme yapacağını fiyatlıyor ve bu da çeyrek puanlık bir indirim için yaklaşık yüzde 96'lık bir şans anlamına geliyor.

Ancak tüccarlar geçen ay boyunca gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini azalttı ve şimdi 2025'te yaklaşık 92 baz puanlık gevşeme fiyatlıyorlar, bu da üç adet 25 baz puanlık hamle ve neredeyse yüzde 70'lik dördüncü bir şans anlamına geliyor.

SEB baş faiz stratejisti Jussi Hiljanen, “ECB politika patikasının yeniden fiyatlandırılması (yüksek tahvil getirilerinin) önemli bir itici gücü oldu” dedi.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi, geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 2,5 ile gün içinde 1,5 baz puan artış gösterdi.

Almanya'nın politikaya duyarlı iki yıllık getirisi DE2YT=RR, pazartesi günü ulaştığı iki ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 2,214'ün hemen altında, yüzde 2,203'te çok az değişiklik gösterdi.

Almanya'nın 5 milyar Euro'luk 10 yıllık tahvil satışı ve İtalya'nın çarşamba günü sendikasyon yoluyla yeni 10 ve 20 yıllık yeşil tahviller satmaya hazırlanmasıyla Avrupa tahvil piyasaları yıla yoğun ihraçlarla başlamak zorunda.

Portekiz 10 yıl vadeli tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

Portekiz, piyasa koşullarına bağlı olarak yakın gelecekte 10 yıllık, Haziran 2035 vadeli, yeni bir gösterge devlet tahvilinin sendikasyon yolu ile ihracı için bankalara yetki verdi.

Portekiz, ortak lider yöneticiler olarak BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Credit Agricole CIB, JP Morgan ve Morgan Stanley'i seçti.