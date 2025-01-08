İngiltere'de borçlanma maliyetleri 26 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'nin borçlanma maliyetleri 30 yıllık Hazine tahvillerine yönelik ihalesinde tahvillerin getirilerinin neredeyse otuz yıldır en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yükselişe geçti.

İngiltere'nin 30 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 5,359 ile 1998'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Bu hareket, İngiltere Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıllık vade ve yüzde 4,375 kuponlu 2,25 milyar sterlin (2,83 milyar dolar) değerinde tahvili, tahvilin nominal değerine göre bir iskonto olan en az yüzde 5,194 getiri ile açık artırmaya çıkarmasının ardından geldi. 20 yıllık tahvillerin getirisi 3 baz puan artarak yüzde 5,153 seviyesinde işlem gördü. Daha kısa vadeli tahvillerin getirileri de yükseldi.

10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 4,779 ile Ekim 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 2 ve 5 yıllık tahvillerin getirileri de küçük çaplı artışlar yaşadı.

Durgun enflasyon endişeleri

Hargreaves Lansdown'da para ve piyasalar bölüm başkanı Susannah Streeter, salı günü İngiliz tahvil piyasasının hem yurt içinde hem de yurt dışında belirsizlikten etkilendiğini söyledi. Yatırımcılar yaptığı yorumlarda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tarife planının, dolara yukarı yönlü baskı uygulanması veya ABD faiz oranları ile tüketici fiyatlarının daha da yükselmesi durumunda Amerika'da ve ötesinde enflasyona yol açabileceği konusunda endişeliydi.

İngiltere ekonomisinin Ekim ayında beklenmedik şekilde yüzde 0,1 oranında daralması ülkenin kendi sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Enflasyon, Kasım ayında yüzde 2,6'ya yükseldi ve İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrediyor.

Siyasetin etkileri

Siyasi cephede, İşçi Partisi hükümetinin mali politikaları ve bir dizi yeni ve tartışmalı politikayla vergileri 40 milyar sterlin artırma planları konusunda endişeler devam ediyor. Bu politikalar arasında, işveren Ulusal Sigorta ödemelerindeki artış da yer alıyor. Bu uygulamanın işletmelerin yeni işçi alma olasılıklarını aşağı çekeceğine işaret ediliyor.

Yatırım firması Quilter Cheviot'un sabit getirili yatırım araçları bölüm başkanı Richard Carter, müşterilerine yazdığı bir araştırma notunda "Son haftalarda tahvil getirileri keskin bir şekilde arttı ve bu, kamu maliyesinin durumu hakkında korkuları körüklemesi açısından hükümet için kötü bir haber. İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını çok agresif bir şekilde düşürme konusunda temkinli olmaya devam ediyor ve yatırımcıların son tahvil satışındaki ılımlı talebi, piyasadaki belirsizliği ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, devlet tahvillerinin faizlerinin beklenen enflasyon seviyelerinin çok üzerinde olması nedeniyle, "uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir fırsat" sunduğunu ekledi.