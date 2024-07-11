İngiltere ekonomisi beklenenden daha fazla büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,4 arttı. Ekonomistler %0,2'lik bir büyüme bekliyorlardı.

Mayıs ayındaki toparlanma, ingiltere ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısındaki daralmanın ardından bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

Mayıs ayında imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 0,6 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,1 artış olacağı yönündeydi.

Nisan ayı imalat sektörü büyüme verisi yüzde yüzde -0,4'e revize edildi.

Sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,4 arttı.