Saudi Aramco’dan halka arzdan sonra ilk dolar cinsi borçlanma

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Saudi Aramco, borç piyasalarına geri dönüyor. Şirket, Çarşamba günü gerçekleştireceği üç parçalı tahvil satışıyla 6 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

Satışı ayarlayan bankalardan birinin belgesine göre, anlaşmanın nihai şartları ABD Hazine tahvillerine göre 105 baz puan (bp) fazladan 10 yıllık dilimden 2 milyar dolar, 145 baz puan primle 30 yıllık tahvillerden 2 milyar dolar ve 155 baz puan primle 40 yıllık tahvillerden 2 milyar dolar içeriyor.

Belgede ayrıca, üç dilime olan talebin 31,5 milyar doları aştığı, 10 ve 30 yıllık dilimlerin her biri için 11 milyar doların üzerinde, 40 yıllık tahviller için ise 9,5 milyar doların üzerinde kaynak sağlandığı belirtildi.

Yapılan ihraç, 2021'deki 6 milyar dolarlık arzdan bu yana Aramco'nun yaptığı ilk dolar cinsinden borçlanma oldu.