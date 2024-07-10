"İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor"

Bank of England (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığını ancak hizmet fiyat enflasyonu ve ücret artışının rahatsız edici düzeyde güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Pill, Londra'daki bir sektör etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yıllık oranlarda hâlâ yüzde 6'dan çok uzak olmayan yıllık hizmet fiyat enflasyonu ve ücret artışı, çekirdek enflasyon dinamiklerini rahatsız edici güce işaret etmeye devam ediyor" dedi.

Pill, ancak son verilerin, bu enflasyonist baskıların artık kontrol altına alındığı ve enflasyon hedefine ulaşılmasıyla daha tutarlı seviyelere doğru geri dönmeye başlayabileceği görüşüyle ​​de tutarlı olduğunu belirtti.

Pill, BoE'nin olası banka faizi indirimlerine ilişkin "eğer olursa yerine ne zaman" tanımlamasının hala uygun göründüğünü söyledi.

Para Politikası Kurulu'nda merkezci olarak görülen Pill, geçen ay meslektaşlarının çoğunluğuyla birlikte faiz oranlarının 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te tutulması yönünde oy kullandı.