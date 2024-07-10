Goldman Sachs'tan Avrupa hisseleri için satış önerisi

Goldman Sachs stratejistleri, yatırımcıların satışlarının büyük kısmını Çin'den elde eden Avrupa hisse senetlerini durgun tüketim ve artan ticaret gerilimi nedeniyle satmaları gerektiğini söyledi. Lilia Peytavin liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri, satılacak hisselerin yerine ABD'ye yüksek oranda maruz kalan şirketlerin satın alınmasını tavsiye etti.

Stratejistler, Çin'de harcama iştahının zayıf olduğu, ülkenin lüks malları vergilendirme niyeti ve Pekin'in Avrupa Birliği'nin elektrikli araç ithalatına yönelik gümrük vergisi artışına misilleme yapma olasılığı konusunda uyardı. Bu nedenle Goldman'ın sepeti çoğunlukla lüks, otomotiv, temel kaynaklar ve yarı iletken sektörlerindeki hisse senetlerinden oluşuyor.

Peytavin, "Lüks sepetimiz için yılbaşından bu yana çok sayıda kazanç düşüşü gerçekleşmiş olsa da, daha fazlasının gerçekleşebileceğinden endişe ediyoruz. Ayrıca, sepetin değerleme primi söndü, ancak tarihinin yüksek tarafında kalmaya devam ediyor" dedi.

Goldman'ın açığa satış yaptığı şirketler arasında Avrupa'nın en büyük firmaları da bulunuyor. Bunlar arasında satışlarının sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 21'ini Çin'den elde eden lüks firmalar LVMH ve L'Oreal SA da yer alıyor.

Benzer şekilde Mercedes-Benz Group AG'nin satışlarının yüzde 36'sı Çin'de gerçekleşiyor ve bu oran Avrupalı otomobil üreticileri arasında en yüksek oran.