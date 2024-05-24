İngiltere'de perakende satışlar geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, marttaki yüzde 0,2 düşüşün ardından perakende satışlar nisanda da yüzde 2,3 geriledi.

Satışlar tüm sektörlerde azalırken, ülkede etkili olan yağışlı hava özellikle giyim, spor ekipmanı, oyun ve mobilya satışlarını olumsuz etkiledi.

Perakende satışlar, şubat-nisan dönemini kapsayan 3 ayda bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.