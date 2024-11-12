İngiltere'de ücretlerdeki artış eylülde yavaşladı

İngiltere'de ikramiyeler hariç ortalama haftalık kazançlar eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllık yüzde 4,8 artarak bir önceki dönemdeki yüzde 4,9'luk artışa göre yavaşladı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, bu oran Haziran 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yavaş artış oranını temsil ediyor.

İşsizlik oranı bu dönemde yüzde 4,3'e yükselerek İngiltere istihdam piyasasındaki gevşeme işaretlerine katkıda bulundu.