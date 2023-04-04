İspanya'da istihdam sayısı rekor kırdı

İspanya Çalışma Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında, az da olsa, işsiz sayısındaki artışın mart ayında düşüşe geçtiğini açıkladı.

Verilere göre mart ayında ülkedeki işsiz sayısı 48 bin 755 azalarak 2016 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

İspanya'daki toplam işsiz sayısının bir kez daha 2,9 milyonun altına inerek, 2 milyon 862 bin 260 olduğu açıklandı. Bunun, 2008'den bu yana mart ayı için en düşük işsiz rakamı olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstihdam edilenlerin sayısı ise ilk defa 20 milyon 376 bin 552'ye çıktı.

Sosyal güvenlik kapsamında olanların sayısının mart ayında 151 bin 943 artışla 20 milyon 532 bin 371'e yükseldiği bildirildi.

İstihdamın artmasında hizmet sektörünün belirleyici olduğu vurgulandı.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "İşsizliği azaltma çabalarında son 20 yılın en iyi ayını geçirdik." yorumunu yaparken Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Jose Luis Escriva da "Geçmişte örneği olmayan olağanüstü veriler." açıklamasında bulundu.