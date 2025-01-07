İsviçre'de enflasyon düşüşünü sürdürdü

İsviçre İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının aralık ayında yıllık yüzde 0,6 arttığı ve Kasım ayında kaydedilen yüzde 0,7'lik yıllık enflasyon oranından daha düşük olduğu belirtildi. Açıklanan oran piyasa beklentileriyle uyumlu oldu.

Aralık ayı enflasyon oranı, Haziran 2021'den bu yana en düşük seviye olan ekim ayı seviyesiyle aynı oldu.

SNB, yakın zamanda güçlenen İsviçre frangını dizginlemeyi umduğu için aralık ayında politika faiz oranını yüzde 1,0'dan yüzde 0,5'e düşürdü.

SNB'nin yeni başkanı Martin Schlegel, para birimine bir sınır koymak ve ihracatını korumak amacıyla negatif faiz oranlarının SNB'nin para politikası araç setinden hariç tutulmadığını savunarak, ileride muhtemel faiz indirimlerine işaret etti.

İsviçre frangı, yatırımcılar tarafından uluslararası ekonomik belirsizlik ortamında güvenli bir liman olarak görülüyor. ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesi küresel ticaret akışlarını bozarsa bu belirsizlik artabilir.

Capital Economics Europe ekonomisti Adrian Prettejohn müşterilerine yazdığı bir notta, "Aralık ayında İsviçre enflasyonundaki düşüş, SNB'nin aralık ayında 50 baz puanlık büyük bir indirim yapma kararının tamamen haklı olduğunu gösteriyor." dedi.

Prettejohn, SNB'nin mart ayındaki bir sonraki toplantısında politika faizini büyük ihtimalle çeyrek puan daha düşüreceğini ve bundan sonra da kesintilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.