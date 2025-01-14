İsviçreli banka devi UBS’ten altın tahmini geldi: 2025’te rekor kıracak

İsviçre merkezli UBS altın için 2025 tahminini güncelledi. UBS Group AG analistlerinin yayınladığı raporda altının ticari hayata yönelik belirsizlikler ve jeopolitik riskler gibi unsurların etkisinde güvenilir liman alımlarına sahne olacağını ve bu alımların fiyatları yeni rekor seviyelere taşıyacağını öngördü.

Altın 2025’e hızlı başladı

Altın fiyatları 2024 yılını yüzde 27 oranında bir artışla tamamladıktan sonra bu yıla da yukarı yönlü bir seyirle başladı ve şu sıralarda 2670 dolar civarından işlem görüyor.

Bankacılık devinden altın içiN kritik 2025 tahmini geldi

UBS'e göre daha güçlü bir dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri bu yılın ilk yarısında altına karşı rüzgarlar olsa da, bu, güvenlilir bir liman olarak külçeye olan taleple fazlasıyla telafi edilecek ve yıl sonuna kadar fiyatları 2.850 dolara çıkaracak.

Trump yönetiminin öngörülemezliği talebi artıracak

Banka, Trump yönetiminin öngörülemez doğasına dikkat çekti ve bunun merkez bankaları ve yatırımcılardan metale güçlü bir talep yaratacağını söyledi. Ayrıca, hisse senedi piyasası oynaklığının daha sık olmasını bekldiğini dile getirdi.

“Altın çeşitlendirici olarak performansını sürdürecek”

UBS analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo imzalı raporda, "Altının çeşitlendirici olarak geçmiş yıllarda sergilediği performansının 2025'te yatırımcılar için daha da önemli olmasını bekliyoruz. Başka bir deyişle, 2025'te aynı eğilim daha fazla etkili olabilir." dedi.

UBS gümüş öngörüsünü de açıkladı

UBS ayrıca gümüşün bu yıl yükseleceğini öngörüyor ve kısmen daha güçlü üretim talebinin etkisiyle yıl sonuna kadar ons başına 38 dolarlık bir fiyat öngörüyor.