ABD enflasyon verilerini bekleyen piyasada ons altın fiyatı toparlandı

Altın bu sabah 2675,33 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2672,05 dolarda.

Analistler, ons altında direnç olarak 2679 doları gösteriyorlar. Buranın geçilmesi halinde 2700 doların üzerinin hedeflenmesini bekliyorlar. Aşağıda destek ise 2635 dolar seviyesinde.

Cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporu, Fed'in bu yıl faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşunu pekiştirirken, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin enflasyonu körükleyebileceği endişeleri de arttı.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD dolarının güçlendiği mevcut dönemde altının tarihsel olarak olduğundan daha iyi durumda olmasının nedeni yatırımcıların enflasyon endişelerine bağlanabilir, altın enflasyondan korunma görevini üstlendi” dedi.

New York Merkez Bankası tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'li tüketicilerin enflasyonun beklenen seyrine ilişkin görüşleri geçen ay karışıktı.

Külçe altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılıyor, ancak yüksek faiz oranları getirisi olmayan varlığın cazibesini azaltıyor.

Yatırımcılar şimdi ekonomi ve Fed'in 2025 politika yörüngesi hakkında daha fazla bilgi için çarşamba günü ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baskısını ve günün ilerleyen saatlerinde üretici fiyat endeksi (ÜFE) raporunu bekliyor. Bu hafta birçok Fed yetkilisinin de konuşma yapması bekleniyor.

Waterer, “Bu hafta daha yumuşak enflasyon rakamları görürsek, bu muhtemelen ABD dolarının satış baskısı altına girdiğini görecektir, bu da satın almak daha ucuz hale geldikçe altını artırabilir” dedi.